Мигранты из Центральной Америки требуют разрешение на бесплатный транзит через Мексику в США

Сотни выходцев из Центральной Америки перекрыли оживленное шоссе на юге Мексики, чтобы потребовать от миграционных служб разрешения на бесплатный транзит через страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти перестали их выдавать, опасаясь социального и гуманитарного кризиса из-за наплыва нелегалов. Сегодня к американской границе вновь направился караван из 7 000 человек. Правда, шансов достичь заветной цели у них равны нулю, поскольку ни у кого нет виз, чтобы попасть в США. Значит, заботы об их содержании и расходы на то, чтобы вернуть их домой, лягут на плечи мексиканских властей.