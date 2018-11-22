В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников

Новости Китая. Пятеро детей погибли в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел в городе Хулудао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Пятеро детей погибли в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел в городе Хулудао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Машина на огромной скорости протаранила толпу школьников, переходивших дорогу. На месте работают специалисты экстренных служб.
Сообщается, что в результате ЧП пострадали еще 18 человек. Все они доставлены в больницу. Совершив наезд водитель авто не остановился и поехал дальше. Однако, позже он был задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.