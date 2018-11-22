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В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников

22 ноября 2018 12:08
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Новости Китая. Пятеро детей погибли в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел в городе Хулудао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников-1

Машина на огромной скорости протаранила толпу школьников, переходивших дорогу. На месте работают специалисты экстренных служб.

В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников-4

Сообщается, что в результате ЧП пострадали еще 18 человек. Все они доставлены в больницу. Совершив наезд водитель авто не остановился и поехал дальше. Однако, позже он был задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

# Гибель детей # Фотофакт

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