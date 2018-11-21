6 человек пострадали в Воронежской области из-за обрушения аварийного моста

Новости России. ЧП в Воронежской области. Из-за обрушения автомобильного моста пострадали шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных СМИ, конструкция уже была аварийной. Обрушение произошло после того, как на мост выехали два КамАЗа. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о ЧП уточняется.