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СК проводит проверку по факту обрушения моста под Воронежем. Кадры с места ЧП

22 ноября 2018 08:16
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Новости Беларуси. Шестеро пострадавших при обрушении автомобильного моста в Воронежской области России, остаются в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК проводит проверку по факту обрушения моста под Воронежем. Кадры с места ЧП-1

Трое из них в тяжелом состоянии. ЧП произошло накануне. Конструкция не выдержала веса нескольких большегрузов. Автомобили вместе с частью сооружения упали в реку.

СК проводит проверку по факту обрушения моста под Воронежем. Кадры с места ЧП-4

Следователи проводят проверку.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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