СК проводит проверку по факту обрушения моста под Воронежем. Кадры с места ЧП

Новости Беларуси. Шестеро пострадавших при обрушении автомобильного моста в Воронежской области России, остаются в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое из них в тяжелом состоянии. ЧП произошло накануне. Конструкция не выдержала веса нескольких большегрузов. Автомобили вместе с частью сооружения упали в реку.