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В Китае коронавирус идёт на спад: за сутки 8 заражений

13 марта 2020 08:15
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Новости Китая. В Китае заявили, что число новых случаев заражения коронавирусом снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

В Китае коронавирус идёт на спад: за сутки 8 заражений-1

За минувшие сутки подтверждено 8 новых случаев – это минимальное число за время распространения COVID-19. Накануне в стране сообщили, что пик эпидемии в КНР пройден.   

В Китае коронавирус идёт на спад: за сутки 8 заражений-4

# Коронавирус # Фотофакт

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