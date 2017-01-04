В Китае из-за сильного тумана объявлен красный уровень опасности

Новости Китая. В некоторых регионах Китая из-за сильного тумана уже сутки действует наивысший – красный – уровень опасности. Причем на такие меры в Поднебесной пошли впервые.

Ранее самым частым поводом для волнений был смог. Теперь же туман буквально поглотил Пекин, Тяньцзин, части провинции Хэнань и другие. Введение режима тревоги обусловлено крайне низким уровнем видимости – не более 50 метров.

Красный уровень опасности в Китае будет действовать как минимум до конца этого дня. В условиях тревоги водителям транспортных средств рекомендуется по возможности не покидать мест стоянок либо двигаться на предельно низкой скорости. Меры предосторожности будут введены и в общественных местах, на транспортных узлах, включая аэропорты.