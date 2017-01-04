В США расследуют гибель четверых детей, отравившихся ядовитым газом

Новости США. В американском штате Техас расследуют трагический инцидент – гибель четверых детей. Следователи полагают, что их отравил собственный отец, неосторожно обращавшийся с пестицидом. Мать детей госпитализирована в критическом состоянии.

Известно, что семья испаноязычная, жила в трейлере в городе Амарилло. Отец приобрел у друга сильнодействующий пестицид – его обычно используют для обработки территорий в промышленных масштабах.

Мужчина же разбросал химикат под своим трейлером. Спустя некоторое время его домашние начали жаловаться на неприятный запах. Тогда отец решил вымыть капсулы водой. Однако произошла химическая реакция. Ее результатом стал ядовитый газ фосфин, который и привел к летальному исходу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.