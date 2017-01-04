От 300 до 400 боевиков под руководством главаря террористической группировки Мухаксери проникли в Европу

Один из главарей террористической группировки – Лавдрим Мухаксери – смог пробраться в Европу вместе с подчиненными ему боевиками. Это от 300 до 400 человек. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники в итальянской разведке.

Прикинувшись беженцами, они проникли на территорию Старого Света вместе с многотысячной толпой других мигрантов. Пограничные власти так и не смогли идентифицировать их личности. Мухаксери известен своей жестокостью, он безжалостно расправлялся с заложниками, кроме того, активно нанимал новых боевиков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.