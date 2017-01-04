В Чили ищут поджигателя, устроившего масштабный пожар

Новости Чили. Поджигателя, устроившего масштабный лесной пожар, ищут в Чили. Пламя свирепствует на окраине города Вальпараисо – важного культурного центра страны.

Сгорели уже более 220 домов так называемой райской долины. Некоторые районы обесточены.

В списках пострадавших около 20 человек – они получили ожоги. В городе и окрестностях нечем дышать – люди жалуются на плохое самочувствие. К этому часу пламя удалось взять под контроль, основные очаги пожара потушены, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.