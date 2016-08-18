В Пуэрто-Рико загорелся паром: более 500 человек эвакуировано

Новости Пуэрто-Рико. Свыше полутысячи человек эвакуировали с горящего парома в Пуэрто-Рико. Происшествие случилось в трех километрах от берега. Поэтому людей вывозили на лодках. Экстренная помощь понадобилась половине пассажиров. Правда, некоторые пострадавшие госпитализированы с переломами. А получили они их во время эвакуации.

По словам специалистов, пожар начался в машинном отделении. Там лопнул, а как следствие, и загорелся топливный шланг. До кучи судно село на мель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.