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В Пуэрто-Рико загорелся паром: более 500 человек эвакуировано

18 августа 2016 15:03
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Новости Пуэрто-Рико. Свыше полутысячи человек эвакуировали с горящего парома в Пуэрто-Рико. Происшествие случилось в трех километрах от берега. Поэтому людей вывозили на лодках. Экстренная помощь понадобилась половине пассажиров. Правда, некоторые пострадавшие госпитализированы с переломами.  А получили они их во время эвакуации.

По словам специалистов, пожар начался в машинном отделении. Там лопнул, а как следствие, и загорелся топливный шланг. До кучи судно село на мель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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