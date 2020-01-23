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Жители греческих островов устроили митинг против беженцев

23 января 2020 09:02
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Новости Греции. «Освободить острова от мигрантов» – с таким лозунгом тысячи жителей греческих Лесбоса, Хиоса и Самоса вышли на забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители греческих островов устроили митинг против беженцев-1

Люди выступают против негативного воздействия миграционного кризиса на местные общины и на северные Эгейские острова в целом, где находятся наиболее перегруженные беженцами лагеря.

Жители греческих островов устроили митинг против беженцев-4

В некоторых пунктах содержания при максимальной вместимости до 3 тысяч человек, сейчас находятся более 20 тысяч переселенцев. Местные власти намерены ускорить обработку заявлений и переправку мигрантов в материковую часть Греции.

# Забастовка # Фотофакт

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