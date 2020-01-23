Жители греческих островов устроили митинг против беженцев

Новости Греции. «Освободить острова от мигрантов» – с таким лозунгом тысячи жителей греческих Лесбоса, Хиоса и Самоса вышли на забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди выступают против негативного воздействия миграционного кризиса на местные общины и на северные Эгейские острова в целом, где находятся наиболее перегруженные беженцами лагеря.