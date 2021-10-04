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В Румынии проходят акции протеста, люди недовольны обязательной вакцинацией

04 октября 2021 09:20
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Новости Румынии. В Румынии тысячи людей протестуют против санитарных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Румынии проходят акции протеста, люди недовольны обязательной вакцинацией-1

Люди держали в руках плакаты «Свободу», «Зеленые сертификаты – это диктатура», «Долой правительство». Протестующие недовольны обязательной вакцинацией и считают это медицинским экспериментом над ними.  

В Румынии проходят акции протеста, люди недовольны обязательной вакцинацией-4

Без «зеленого паспорта» люди не смогут посещать рестораны, кафе, спортивные залы и многие другие места. Участники акции заявляют, что власти должны укреплять систему здравоохранения, а не ужесточать санитарные меры.  

# Вакцинация # Фотофакт

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