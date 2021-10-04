В Румынии проходят акции протеста, люди недовольны обязательной вакцинацией

Новости Румынии. В Румынии тысячи людей протестуют против санитарных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Румынии. В Румынии тысячи людей протестуют против санитарных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди держали в руках плакаты «Свободу», «Зеленые сертификаты – это диктатура», «Долой правительство». Протестующие недовольны обязательной вакцинацией и считают это медицинским экспериментом над ними.
Без «зеленого паспорта» люди не смогут посещать рестораны, кафе, спортивные залы и многие другие места. Участники акции заявляют, что власти должны укреплять систему здравоохранения, а не ужесточать санитарные меры.