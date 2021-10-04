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В Милане частный самолёт врезался в здание, 8 человек погибли

04 октября 2021 09:07
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Новости Италии. В Милане восемь человек погибли в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Милане частный самолёт врезался в здание, 8 человек погибли-1

Частный самолет врезался в фасад закрытого на ремонт здания, которое использовалось под офисы и в качестве парковки. На месте крушения вспыхнул пожар.  

В Милане частный самолёт врезался в здание, 8 человек погибли-4

По словам очевидцев, несколько автомобилей, припаркованных вдоль улицы, также загорелись. Сообщается, что на борту находились два пилота и шесть пассажиров, среди которых был ребенок. Национальное агентство безопасности полетов приступило к расследованию обстоятельств катастрофы.  

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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