В Милане частный самолёт врезался в здание, 8 человек погибли

Новости Италии. В Милане восемь человек погибли в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Милане восемь человек погибли в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Частный самолет врезался в фасад закрытого на ремонт здания, которое использовалось под офисы и в качестве парковки. На месте крушения вспыхнул пожар.
По словам очевидцев, несколько автомобилей, припаркованных вдоль улицы, также загорелись. Сообщается, что на борту находились два пилота и шесть пассажиров, среди которых был ребенок. Национальное агентство безопасности полетов приступило к расследованию обстоятельств катастрофы.