В Милане частный самолёт врезался в здание, 8 человек погибли

Новости Италии. В Милане восемь человек погибли в авиакатастрофе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частный самолет врезался в фасад закрытого на ремонт здания, которое использовалось под офисы и в качестве парковки. На месте крушения вспыхнул пожар.