В Великобритании на заправках закончились запасы топлива, люди скопились в очередях

Новости Великобритании. В Великобритании продолжается топливный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Великобритании продолжается топливный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заправках хронически не хватает бензина и других видов топлива. Люди стоят в очередях к бензоколонкам с канистрами и бутылками от питьевой воды. Правительство задействовало военнослужащих для перевозки горючего.
Уже больше недели в стране продолжается топливный кризис. Все из-за нехватки водителей цистерн и грузовиков, что создает проблемы для ряда отраслей, включая поставки топлива и продуктов питания.
В результате на некоторых заправочных станциях закончились запасы, а улицы во многих районах страны оказались заблокированы длинными пробками из водителей, пытающихся купить топливо.