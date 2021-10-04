В Великобритании на заправках закончились запасы топлива, люди скопились в очередях

Новости Великобритании. В Великобритании продолжается топливный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заправках хронически не хватает бензина и других видов топлива. Люди стоят в очередях к бензоколонкам с канистрами и бутылками от питьевой воды. Правительство задействовало военнослужащих для перевозки горючего.

Уже больше недели в стране продолжается топливный кризис. Все из-за нехватки водителей цистерн и грузовиков, что создает проблемы для ряда отраслей, включая поставки топлива и продуктов питания.