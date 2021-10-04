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В Великобритании на заправках закончились запасы топлива, люди скопились в очередях

04 октября 2021 10:21
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Новости Великобритании. В Великобритании продолжается топливный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании на заправках закончились запасы топлива, люди скопились в очередях -1

На заправках хронически не хватает бензина и других видов топлива. Люди стоят в очередях к бензоколонкам с канистрами и бутылками от питьевой воды. Правительство задействовало военнослужащих для перевозки горючего.  

В Великобритании на заправках закончились запасы топлива, люди скопились в очередях -4

Уже больше недели в стране продолжается топливный кризис. Все из-за нехватки водителей цистерн и грузовиков, что создает проблемы для ряда отраслей, включая поставки топлива и продуктов питания.  

В Великобритании на заправках закончились запасы топлива, люди скопились в очередях -7

В результате на некоторых заправочных станциях закончились запасы, а улицы во многих районах страны оказались заблокированы длинными пробками из водителей, пытающихся купить топливо.  

# Бензин # Фотофакт

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