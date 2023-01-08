«Следующий шаг должен быть за Российской Федерацией». Кирилл Молчанов рассказал о будущем СВО
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сейчас ситуация на фронтах напоминает Первую мировую войну, потому что обе стороны конфликта зарылись в землю и ведут артиллерийские дуэли. Положение напоминает временный стратегический тупик, из которого и российское, и украинское командования ищут выход для перелома ситуации в свою пользу. Кто, по вашему мнению, сейчас пользуется большей стратегической продуманностью? Когда ждать активизацию боевых действий? Потому что многие прогнозируют решительный удар со стороны Российской Федерации. Все-таки есть представители Запада, у которых уже сформировалась усталость, которые сейчас готовы переключить фокус внимания на тот же конфликт, который связан и с КНР.
Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине:
Тут ситуация такая, что логика боевых действий показывает, что, наверное, следующий шаг должен быть за Российской Федерацией, потому что Вооруженные силы Украины исчерпали ресурсы в предыдущем наступлении в Харьковской области, которое было осенью, в Херсонской. А Российская Федерация провела мобилизацию частичную, но достаточно масштабную. Наверное, они эту мобилизацию проводили не для того, чтобы отступать, чтобы замораживать конфликт, не для того, чтобы выходить на какие-то переговоры на данный момент. То есть мобилизацию проводили явно для наступательных операций. Будут они успешны или нет, думаю, мы увидим в ближайшие три месяца в рамках зимне-весенней кампании.
Что касается усталости и переговоров, если почитать западную прессу, то практически весь декабрь топовые издания пишут, что 2023-й станет годом позиционных боев, потому что две стороны пришли к своеобразному тупику. И кадры из Марьинки, из Бахмута напоминают битвы времен Первой мировой войны. Я лично прогнозирую, что если не будет никаких коренных переломов и сдвигов линий фронтов ближайшие полгода, то западные партнеры, наверное, тоже придут к выводу, что для них этот конфликт становится и финансово, и военно обременительным. Они могут подталкивать стороны к переговорам. Причем переговорам по такому принципу, который не понравится обеим сторонам. Компромисс отличается от консенсуса тем, что компромисс не должен нравиться ни одной, ни второй стороне, потому что они будут вынуждены идти на уступки.
Так что в случае неспособности решить задачи военным путем, наверное, западные партнеры начнут понимать, что добиться результатов на поле боя, как бы хотелось многим на Западе, но глядя на военную победу России на территории Украины, у них этого не получается. Так что в какой-то степени прогноз, что 2023 год будет судьбоносным для этого конфликта, вполне оправдан.
Надежда Сасс:
Не так давно я была в Европарламенте, посчастливилось пообщаться с некоторыми депутатами, которые готовыми общаться с белорусскими СМИ. Они мне заявили, что одним из наиболее приемлемых для обеих сторон решением конфликта является тот факт, что каждая из них должна почувствовать себя победителем. К примеру, Российская Федерация забирает территории, на которые она претендует, которые в Конституции закреплены как ее часть, а Украина получает членство в ЕС. Членство в НАТО – естественно, никто гарантировать и обсуждать эту тему не будет, а вот ЕС с распростертыми объятиями ее примет. Как вы считаете, это сказки старого леса?
Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:
Да. Во-первых, у ЕС существуют очень большие вопросы к субъектности. Во-вторых, в России прекрасно понимают, что если Украина поделится, не произойдет ни денацификации, ни демилитаризации, то та часть, которая останется, будет мгновенно напичкана оружием, в том числе, возможно, ядерным, и ситуация вернется к ситуации 2020 года, только в гораздо более худшем варианте. Поэтому здесь без реализации главного требования (а это денацификация, то есть деконструкция сегодняшнего украинского национализма, который уже вплотную слился с нацизмом) никакие достижения и результаты не будут стабильными. Для этого нужна субъектность Киева, но этой субъектности нет. Но Киев не для того выращивали, чтобы эту субъектность давать. США любят обкатывать будущее на голливудских сценариях. «Аватар» показал компьютерное будущее, где мозги в интернете – это дерево, а все остальные подключаются к дереву, чтобы понять, что они думают. Вышел «Джокер», который наделал шума, – и появился Зеленский.
Надежда Сасс:
Очень интересная мысль. А что дальше смотреть?
Кирилл Коктыш:
The Economist. Там же в каждом предновогоднем выпуске Ротшильды пишут свои загадки, многие из них реализуются.
Надежда Сасс:
Это не конспирологические теории, это реальность, в которой мы живем.
Кирилл Коктыш:
Почему стоит говорить о Вашингтоне? Потому что он заказывает игру. Кто Киеву разрешит играть свою игру? После вложенных денег это нужно быть сумасшедшим. Киев сначала должен отработать то, что в него вложено, причем отработать с процентами. А после этого он может говорить о какой-то субъектности, о том, что он хочет, то, что ему нужно.
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