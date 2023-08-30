В Китае эвакуируют население из-за тайфуна, от которого пострадали более миллиона человек

Новости Китая. Эвакуацию населения из-за тайфуна проводят в центральном и восточном Китае. Регионы под ударом проливных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже более миллиона человек пострадали от последствий непогоды. Сейчас стихия движется к провинции Гуандун. Местные власти рекомендовали жителям проявлять осторожность и не покидать дома без крайней необходимости.