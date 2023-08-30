В Колумбии протестуют водители – за несколько месяцев цены на топливо выросли на половину

Новости Колумбии. Столицу Колумбии охватили протесты. Водители требуют снижения цен на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Столицу Колумбии охватили протесты. Водители требуют снижения цен на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние несколько месяцев стоимость топлива здесь выросла на половину. Правительство утверждает, что это необходимая мера, которая якобы является частью экономической реформы. Однако местные жители к таким переменам не готовы и протестуют, перекрывая автодороги.