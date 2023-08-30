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В Колумбии протестуют водители – за несколько месяцев цены на топливо выросли на половину

30 августа 2023 06:25
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Новости Колумбии. Столицу Колумбии охватили протесты. Водители требуют снижения цен на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии протестуют водители – за несколько месяцев цены на топливо выросли на половину-1

За последние несколько месяцев стоимость топлива здесь выросла на половину. Правительство утверждает, что это необходимая мера, которая якобы является частью экономической реформы. Однако местные жители к таким переменам не готовы и протестуют, перекрывая автодороги.

# Акции протеста # Новости Колумбии # Фотофакт

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