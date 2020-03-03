В Китае частично обрушился мост. Погибли два человека

Новости Китая. В результате частичного обрушения строящегося моста в Китае погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в городе Фучжоу. На одной из стройплощадок у вокзала рухнула секция переправы. Одна из балок упала на временную бытовку рабочих. Четыре строителя получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Причины инцидента устанавливают специалисты.