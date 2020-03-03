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В Китае частично обрушился мост. Погибли два человека

03 марта 2020 08:40
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Новости Китая. В результате частичного обрушения строящегося моста в Китае погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае частично обрушился мост. Погибли два человека-1

ЧП произошло в городе Фучжоу. На одной из стройплощадок у вокзала рухнула секция переправы. Одна из балок упала на временную бытовку рабочих. Четыре строителя получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Причины инцидента устанавливают специалисты.

В Китае частично обрушился мост. Погибли два человека-4

# Авария # Фотофакт

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