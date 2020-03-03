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Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет

03 марта 2020 08:38
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Новости Израиля. По предварительным подсчетам, партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху заручилась поддержкой 32 % избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет-1

Левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с Бени Ганцем получает без малого 24 %. Третье место и 10 % голосов у «Объединенного списка», который включает четыре партии.

Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет-4

Третьи выборы за этот год состоялись в Израиле 2 марта. Такой высокой явки избирателей не фиксировали уже 21 год.

Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет-7

В апреле 2019 года «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» получили по 35 мест в парламенте, но ни одна из сил не смогла сформировать правительство. А в сентябре левоцентристы набрали на один голос больше, но они не смогли получить поддержку 61 депутата, и было назначено новое голосование.

Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет-10

# Выборы # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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