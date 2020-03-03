Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет

Левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с Бени Ганцем получает без малого 24 %. Третье место и 10 % голосов у «Объединенного списка», который включает четыре партии.

Третьи выборы за этот год состоялись в Израиле 2 марта. Такой высокой явки избирателей не фиксировали уже 21 год.

В апреле 2019 года «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» получили по 35 мест в парламенте, но ни одна из сил не смогла сформировать правительство. А в сентябре левоцентристы набрали на один голос больше, но они не смогли получить поддержку 61 депутата, и было назначено новое голосование.