В Армении на досрочных парламентских выборах победила партия Никола Пашиняна

Новости Армении. В Армении подводят итоги досрочных парламентских выборов. Набрав почти 54 % голосов, победила партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блок главного конкурента Пашиняна – бывшего президента Армении Роберта Кочаряна – набрал чуть более 21 %. Напомним, Армения пошла на досрочные выборы на фоне глубокого политического кризиса после подписанного соглашения по Нагорному Карабаху.