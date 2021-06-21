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В Армении на досрочных парламентских выборах победила партия Никола Пашиняна

21 июня 2021 09:59
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Новости Армении. В Армении подводят итоги досрочных парламентских выборов. Набрав почти 54 % голосов, победила партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении на досрочных парламентских выборах победила партия Никола Пашиняна-1

Блок главного конкурента Пашиняна – бывшего президента Армении Роберта Кочаряна – набрал чуть более 21 %. Напомним, Армения пошла на досрочные выборы на фоне глубокого политического кризиса после подписанного соглашения по Нагорному Карабаху.

# Выборы # Никол Пашинян # Роберт Кочарян # Фотофакт

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