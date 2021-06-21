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В Крыму ливни затопили сотни домов, более 20 человек пострадали

21 июня 2021 10:40
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Ливни и грозы обрушились на Красноярск. Под водой оказалось большинство улиц, в нескольких районах нарушено электроснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Крыму ливни затопили сотни домов, более 20 человек пострадали-1

На одной из дорог сошел оползень, перекрыв проезжую часть. На 21 июня синоптики обещают ухудшение метеоусловий. Пройдут сильные дожди с градом, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

В Крыму ливни затопили сотни домов, более 20 человек пострадали-4

Тем временем, в Крыму продолжают устранять последствия непогоды. В регионе работают свыше двух тысяч специалистов и почти 500 единиц техники. Напомним, в Крыму в результате ливней затопило несколько сотен домов. Пострадали свыше 20 человек, двое пропали без вести.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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