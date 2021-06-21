В Крыму ливни затопили сотни домов, более 20 человек пострадали

Ливни и грозы обрушились на Красноярск. Под водой оказалось большинство улиц, в нескольких районах нарушено электроснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной из дорог сошел оползень, перекрыв проезжую часть. На 21 июня синоптики обещают ухудшение метеоусловий. Пройдут сильные дожди с градом, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.