В Крыму ливни затопили сотни домов, более 20 человек пострадали

Ливни и грозы обрушились на Красноярск. Под водой оказалось большинство улиц, в нескольких районах нарушено электроснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ливни и грозы обрушились на Красноярск. Под водой оказалось большинство улиц, в нескольких районах нарушено электроснабжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной из дорог сошел оползень, перекрыв проезжую часть. На 21 июня синоптики обещают ухудшение метеоусловий. Пройдут сильные дожди с градом, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
Тем временем, в Крыму продолжают устранять последствия непогоды. В регионе работают свыше двух тысяч специалистов и почти 500 единиц техники. Напомним, в Крыму в результате ливней затопило несколько сотен домов. Пострадали свыше 20 человек, двое пропали без вести.