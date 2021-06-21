В Москве из-за роста заболеваний коронавирусом продлеваются введённые ограничения

В Италии с 21 июня отменяется комендантский час, действовавший на протяжении почти девяти месяцев. В желтой зоне остается только одна из 20 областей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Италии с 21 июня отменяется комендантский час, действовавший на протяжении почти девяти месяцев. В желтой зоне остается только одна из 20 областей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем не менее везде по-прежнему сохраняется масочный режим (даже на открытом воздухе), дистанцирование и ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях.
Тем временем в Москве продлили ограничения из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19. В российской столице по-прежнему будут закрыты на ночь заведения общепита, запрещена работа фудкортов, игровых комнат в торговых центрах, нельзя ходить в зоопарки. Запрещены массовые мероприятия численностью более тысячи человек.