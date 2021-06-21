В Москве из-за роста заболеваний коронавирусом продлеваются введённые ограничения

В Италии с 21 июня отменяется комендантский час, действовавший на протяжении почти девяти месяцев. В желтой зоне остается только одна из 20 областей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее везде по-прежнему сохраняется масочный режим (даже на открытом воздухе), дистанцирование и ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях.