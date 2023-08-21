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Зеленский поблагодарил Данию за F-16 и пообещал приехать с тостом

21 августа 2023 13:29
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В своем выступлении президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность Дании за помощь Украине и пообещал вновь приехать и поднять тост, пишет РИА Новости. 

Зеленский поблагодарил Данию за F-16 и пообещал приехать с тостом-1

Фото: Telegram-канал  Zelenskiy / Official 

Дания отправит Киеву 19 истребителей F-16. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но украинские войска пока не добились результатов. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад разочарован результатами украинского контрнаступления. Он отметил, что содействие киевскому режиму в предоставлении ресурсов и вооружений не позволило прорвать российский фронт.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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