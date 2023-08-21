Сенатор Сандерс: «ястребы» США и КНР толкают к холодной войне

Бывший кандидат в президенты США сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс уверен, что «ястребы» в США и Китае толкают страны к катастрофической холодной войне, пишет РИА Новости.

Он призвал Вашингтон и Пекин прийти к согласию о взаимных снижениях военных бюджетов и потратить их на повышение эффективности использования энергии и помощь нуждающимся в климатическом кризисе государствам. При этом сенатор призвал к коренному переосмыслению геополитики, поскольку для выживания планеты крайне важно международное сотрудничество.

Ранее в КНР также призвали западные страны отказаться от менталитета «холодной войны» и блоковой конфронтации.