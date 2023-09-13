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Британские профсоюзы и организации критикуют Королевство за поддержку Украины

13 сентября 2023 10:40
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Европейцы начинают все громче и чаще выражать недовольство своими правительствами, которые тратят громадные средства на помощь Киеву, в то время как граждане и так переживают нелегкие времена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские профсоюзы и организации критикуют Королевство за поддержку Украины-1

Так, два крупных британских профсоюза отказались поддержать инициативу, осуждающую российскую спецоперацию в Украине. А союз пожарных при этом еще раскритиковал власти Соединенного Королевства за то, что оно косвенно участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву. А профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников и вовсе отказался голосовать по предложению, которое называлось «Солидарность с Украиной».

# Международная политика # Фотофакт

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