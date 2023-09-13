Британские профсоюзы и организации критикуют Королевство за поддержку Украины

Европейцы начинают все громче и чаще выражать недовольство своими правительствами, которые тратят громадные средства на помощь Киеву, в то время как граждане и так переживают нелегкие времена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, два крупных британских профсоюза отказались поддержать инициативу, осуждающую российскую спецоперацию в Украине. А союз пожарных при этом еще раскритиковал власти Соединенного Королевства за то, что оно косвенно участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву. А профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников и вовсе отказался голосовать по предложению, которое называлось «Солидарность с Украиной».