Польша будет выпускать РСЗО HIMARS у себя – Блащак

Новости Польши. Польша продолжает активно наращивать военную мощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только теперь ей мало закупать вооружение у зарубежных стран. Это стоит больших денег, и надо ждать, пока союзники изволят осуществить поставку. Поэтому Варшава решила выпускать его у себя.

Как заявил глава военного ведомства Польши, подписан контракт с американской компанией о выпуске реактивных систем залпового огня типа HIMARS с передачей технологий и заказов. С конвейера сойдет как минимум около 500 установок и десятки тысяч ракет к ним.

Добавим, что ранее американский концерн уже открыл в Польше завод по производству компонентов к истребителям F-16. Впрочем, и этого недостаточно, чтобы удовлетворить военные аппетиты Варшавы. Там не отказываются от намерения освоить и производство южнокорейских танков, самолетов и ракетных установок.