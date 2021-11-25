В Киеве протестующие требуют понизить коммуналку и отправить в отставку Виталия Кличко

Новости Украины. В Киеве проходит многочисленная акция протеста против повышения коммунальных тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Киеве проходит многочисленная акция протеста против повышения коммунальных тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее участники, в основном это пенсионеры и бюджетники, требуют понизить коммуналку и отправить в отставку мэра города Виталия Кличко.
Мирная акция началась у горсовета, затем колонна отправилась к зданию правительства и офису президента. Протестующие устроили флешмоб, сделав символические похороны платежек за коммунальные услуги.