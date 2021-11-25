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В Киеве протестующие требуют понизить коммуналку и отправить в отставку Виталия Кличко

25 ноября 2021 16:23
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Новости Украины. В Киеве проходит многочисленная акция протеста против повышения коммунальных тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Киеве протестующие требуют понизить коммуналку и отправить в отставку Виталия Кличко-1

Ее участники, в основном это пенсионеры и бюджетники, требуют понизить коммуналку и отправить в отставку мэра города Виталия Кличко.  

В Киеве протестующие требуют понизить коммуналку и отправить в отставку Виталия Кличко-4

Мирная акция началась у горсовета, затем колонна отправилась к зданию правительства и офису президента. Протестующие устроили флешмоб, сделав символические похороны платежек за коммунальные услуги.  

# Акции протеста # Виталий Кличко # Фотофакт

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