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На угольной шахте в Кемеровской области вспыхнул пожар. 11 человек погибли, десятки оказались в ловушке

25 ноября 2021 12:31
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Новости России. По крайней мере 11 человек погибли и десятки оказались в ловушке после пожара на угольной шахте в Кемеровской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент, когда произошла авария, под землей находились 285 горняков.

На угольной шахте в Кемеровской области вспыхнул пожар. 11 человек погибли, десятки оказались в ловушке-1

Большинство из них удалось поднять на поверхность. Оставшиеся 46 шахтеров, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники. В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо из них в тяжелом состоянии. Предположительно, причиной аварии мог стать взрыв в вентиляции.

# Пожар # Фотофакт

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