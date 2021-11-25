Потребовали не забывать, что речь идёт о жизнях людей. В Варшаве прошёл митинг в поддержку беженцев

Новости Польши. В Варшаве прошел массовый митинг в поддержку беженцев. Участники акции призвали власти помочь людям, которые застряли на границе и подвергаются жестокому обращению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты потребовали не забывать, что речь идет о жизнях людей, которые сейчас страдают от действий польской хунты.

Это же так близко к нашему дому. До Варшавы всего три часа езды на машине. Как я могу сказать своим детям, что в лесу замерзают другие дети, а мы не можем им помочь?

Я с юга страны. Чтобы добраться сюда, нам понадобилось почти 7 часов. Это мой первый протест, в котором я участвую. Но я должна высказаться. Об этом надо говорить.