Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области

Новости России. 11 человек погибли и десятки оказались в ловушке после пожара на угольной шахте в Кемеровской области России. В момент, когда произошла авария, под землей находились 285 горняков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них удалось поднять на поверхность. Оставшиеся 46 шахтеров, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники. В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо из них в тяжелом состоянии. Предположительно, причиной аварии мог стать взрыв в вентиляции. В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим.