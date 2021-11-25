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Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области

25 ноября 2021 15:58
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Новости России. 11 человек погибли и десятки оказались в ловушке после пожара на угольной шахте в Кемеровской области России. В момент, когда произошла авария, под землей находились 285 горняков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области-1

Большинство из них удалось поднять на поверхность. Оставшиеся 46 шахтеров, предположительно, заблокированы в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. На месте работают 19 отделений спасателей и 30 единиц спецтехники. В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо из них в тяжелом состоянии. Предположительно, причиной аварии мог стать взрыв в вентиляции. В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим.

Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области-4

Соболезнование президенту России в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области направил Александр Лукашенко.

# Пожар # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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