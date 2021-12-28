В Киеве прошел митинг против сотрудничества Украины с МВФ. Полиция заблокировала улицу

Новости Украины. В Киеве прошел многотысячный митинг против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению митингующих, грабительские кредиты, которые МВФ выделяет стране, вызывают рост тарифов и цен на продукты, и, как следствие, ведут к обнищанию людей.

Демонстранты хотели подойти к офису президента, чтобы донести до него свои требования, но полиция не пропустила их и заблокировала улицу, где проходила акция. Это уже не первая акция против сотрудничества с МВФ в Киеве. 16 декабря там прошел многотысячный митинг. После этого волна протестов прокатилась и по регионам. Украинцы считают, что Зеленский, беря кредиты у Международного валютного фонда, фактически продает суверенитет страны. А их возврат ложится на плечи людей.