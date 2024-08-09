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В Киеве отказались от прямых переговоров с РФ

09 августа 2024 11:02
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Глава офиса лидера Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Киев не видит смысла в прямых переговорах с Москвой, поскольку они не приведут к желаемым результатам. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что Украина не настроена на уступки по территориальным вопросам.

О необходимости проведения переговоров с Российской Федерацией ранее говорил Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически заметил, что ясности в намерениях украинской стороны нет и нужно ждать конкретных действий.

# Международная политика

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