В Киеве отказались от прямых переговоров с РФ

Глава офиса лидера Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что Киев не видит смысла в прямых переговорах с Москвой, поскольку они не приведут к желаемым результатам. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что Украина не настроена на уступки по территориальным вопросам.

О необходимости проведения переговоров с Российской Федерацией ранее говорил Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически заметил, что ясности в намерениях украинской стороны нет и нужно ждать конкретных действий.