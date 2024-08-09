Маск угрожает подпалить усы Мадуро из космоса из-за X

В шутку Илон Маск пообещал применить космические лазеры против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как в этой стране была остановлена работа социальной сети X. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы подпалим ему усы из космоса!» – сказал предприниматель.

Ранее Мадуро обвинил X в нарушениях законов Венесуэлы, поэтому работа социальной сети была приостановлена на 10 дней.

Мадуро победил на президентских выборах 28 июля, что спровоцировало в стране акции протеста и столкновения.

В Вашингтоне призвали к признанию оппозиционного лидера в качестве победителя на выборах, в то время как Москва заявила, что оппозиция должна признать поражение.