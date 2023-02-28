Песков: Путин открыт для переговоров с Шольцем и Макроном

Путин готов к переговорам с канцлером ФРГ и президентом Франции, но они не предпринимают попыток для этого, цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По факту многочисленных публичных высказываний Шольца и Макрона о желании разговаривать с Путиным, попыток и запросов с тех сторон не поступало, сказал Песков. Официальный представитель Кремля обратил внимание, что Путин остается открытым для любых взаимодействий, способных помочь Российской Федерации достигнуть собственных целей.