В Киеве +15, в Москве +3. Погода в Европе до 24 марта

Париж в начале недели встретит пасмурной и ветреной погодой. Столбик термометра покажет +10, возможен кратковременный дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене на градус прохладнее. По-настоящему мартовское тепло накроет Рим: +15 и южный ветер. На три градуса прохладнее в Мадриде, переменная облачность и без осадков.

Собираясь в Софию, прихватите ветровку – столица Болгарии порадует вполне себе комфортной погодой – там +18. Тот же климатический расклад в Афинах. В Анкаре синоптики обещают на три градуса прохладнее, зато ясную и без осадков погоду.

Весна в Прибалтике, как женщина – долго собирается. В Риге в начале недели столбик термометра не поднимется выше +6, кратковременный дождь и порывистый ветер. На 2 градуса теплее в Вильнюсе – там переменная облачность и без осадков. Немного теплее у поляков – в Варшаве будет +9.