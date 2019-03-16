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В Киеве +15, в Москве +3. Погода в Европе до 24 марта

16 марта 2019 17:49
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Париж в начале недели встретит пасмурной и ветреной погодой. Столбик термометра покажет +10, возможен кратковременный дождь, рассказали в программе «Плюс-минус»В Вене на градус прохладнее. По-настоящему мартовское тепло накроет Рим: +15 и южный ветер. На три градуса прохладнее в Мадриде, переменная облачность и без осадков.

В Киеве +15, в Москве +3. Погода в Европе до 24 марта-1

Собираясь в Софию, прихватите ветровку – столица Болгарии порадует вполне себе комфортной погодой – там +18. Тот же климатический расклад в Афинах. В Анкаре синоптики обещают на три градуса прохладнее, зато ясную и без осадков погоду.

В Киеве +15, в Москве +3. Погода в Европе до 24 марта-4

Весна в Прибалтике, как женщина – долго собирается. В Риге в начале недели столбик термометра не поднимется выше +6, кратковременный дождь и порывистый ветер. На 2 градуса теплее в Вильнюсе – там переменная облачность и без осадков. Немного теплее у поляков – в Варшаве будет +9.

В Киеве +15, в Москве +3. Погода в Европе до 24 марта-7

В Москве в начале недели погода будет, мягко говоря, осенней – облачно и +3. В Киеве, напротив, весна в разгаре – там +15.

Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода

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