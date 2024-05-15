В Турции начали расследование возможного заговора против властей страны

В Турции началось расследование возможного заговора против власти. Появилась информация о готовящейся попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент страны провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что знает заказчиков, желающих свергнуть действующую власть и повторить события 2016 года, когда в результате столкновений по всей стране погибли более 240 человек. Ранее были задержаны сотрудники полиции управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией. В МВД Турции пообещали найти всех причастных к новому заговору против президента.