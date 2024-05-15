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В Турции начали расследование возможного заговора против властей страны

15 мая 2024 19:48
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В Турции началось расследование возможного заговора против власти. Появилась информация о готовящейся попытке государственного переворота в рядах правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции начали расследование возможного заговора против властей страны-1

Президент страны провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что знает заказчиков, желающих свергнуть действующую власть и повторить события 2016 года, когда в результате столкновений по всей стране погибли более 240 человек. Ранее были задержаны сотрудники полиции управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией. В МВД Турции пообещали найти всех причастных к новому заговору против президента.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Новости Турции

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