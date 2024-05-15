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Президент Словакии: мы шокированы ужасным и злонамеренным нападением на премьер-министра Фицо

15 мая 2024 19:46
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Беларусь решительно осудила покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актам нападения и насилия в отношении политиков и должностных лиц, какие бы цели они ни преследовали, не место в XXI веке, заявили в МИД нашей страны, где также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему.

Президент Словакии: мы шокированы ужасным и злонамеренным нападением на премьер-министра Фицо-1

Зузана Чапутова, президент Словакии:
Мы все шокированы ужасным и злонамеренным нападением на премьер-министра Роберта Фицо. Произошло что-то серьезное, чего мы пока даже не можем осознать. Физическое нападение на премьер-министра это прежде всего нападение на человека, но это также атака на демократию. Любое насилие неприемлемо.

Президент Словакии: мы шокированы ужасным и злонамеренным нападением на премьер-министра Фицо-4

Стрельба произошла сегодня днем в городе Гандлова, когда премьер вышел к людям для общения после выездного заседания правительства республики. Всего прозвучали пять выстрелов, в результате которых Фицо получил несколько ранений.

# Покушение # Зузана Чапутова

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