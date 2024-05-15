Президент Словакии: мы шокированы ужасным и злонамеренным нападением на премьер-министра Фицо

Беларусь решительно осудила покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актам нападения и насилия в отношении политиков и должностных лиц, какие бы цели они ни преследовали, не место в XXI веке, заявили в МИД нашей страны, где также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему.

Зузана Чапутова, президент Словакии:

Мы все шокированы ужасным и злонамеренным нападением на премьер-министра Роберта Фицо. Произошло что-то серьезное, чего мы пока даже не можем осознать. Физическое нападение на премьер-министра – это прежде всего нападение на человека, но это также атака на демократию. Любое насилие неприемлемо.