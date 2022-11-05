В Кении из-за аномальной засухи погибло более 200 слонов. Под угрозой туризм страны и урожай фермеров

Новости Кении. В Кении аномальная засуха убила более 200 слонов и множество других диких животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В правительстве заявили, что с такой критической ситуацией страна не сталкивалась более 40 лет.
Новости Кении. В Кении аномальная засуха убила более 200 слонов и множество других диких животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В правительстве заявили, что с такой критической ситуацией страна не сталкивалась более 40 лет.
В тяжелом положении оказались и фермеры, которые теряют свой скот и урожай посевов.
Сильный удар по дикой природе Кении может иметь катастрофические последствия для экономики. Страну ежегодно посещали сотни тысяч туристов, желающих посмотреть на слонов и других животных в естественной среде обитания, что приносило многомиллионный доход в небогатый бюджет Кении.
Кроме того, это давало работу более 2 миллионам человек. Теперь засуха убивает не только диких животных, но и надежды людей на нормальную жизнь.