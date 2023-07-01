В Кении 48 человек погибли в крупном ДТП с грузовиком

Новости Кении. 48 человек погибли в крупном ДТП на западе Кении. Там грузовик на полной скорости протаранил шесть машин, после чего вылетел на тротуар, сбивая пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кении. 48 человек погибли в крупном ДТП на западе Кении. Там грузовик на полной скорости протаранил шесть машин, после чего вылетел на тротуар, сбивая пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более двадцати пострадавших доставлены в больницы. Власти заявили, что по количеству жертв эта авария стала самой смертоносной за последние годы. Полиция расследует все обстоятельства происшествия.