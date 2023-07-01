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В Кении 48 человек погибли в крупном ДТП с грузовиком

01 июля 2023 12:23
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Новости Кении. 48 человек погибли в крупном ДТП на западе Кении. Там грузовик на полной скорости протаранил шесть машин, после чего вылетел на тротуар, сбивая пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Кении 48 человек погибли в крупном ДТП с грузовиком-1

Более двадцати пострадавших доставлены в больницы. Власти заявили, что по количеству жертв эта авария стала самой смертоносной за последние годы. Полиция расследует все обстоятельства происшествия. 

# ДТП # Новости Кении # Фотофакт

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