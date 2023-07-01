Конгресс США хочет прекратить финансирование Украины до окончания вооруженного конфликта

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила поправку к проекту оборонного бюджета, которая прекращает финансирование Украины до достижения мирного урегулирования конфликта, пишет РИА Новости. Она также выдвинула идею запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет большей дальности.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины начинает ослабевать в Конгрессе, но будущие законопроекты о дополнительных расходах для украинской стороны все же ожидают поддержки. На прошлой неделе комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей принял проект оборонного бюджета с военной помощью Украине в объеме $886,3 млрд.