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Конгресс США хочет прекратить финансирование Украины до окончания вооруженного конфликта

01 июля 2023 11:55
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Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила поправку к проекту оборонного бюджета, которая прекращает финансирование Украины до достижения мирного урегулирования конфликта, пишет РИА Новости. Она также выдвинула идею запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет большей дальности.

Ранее сообщалось, что поддержка Украины начинает ослабевать в Конгрессе, но будущие законопроекты о дополнительных расходах для украинской стороны все же ожидают поддержки. На прошлой неделе комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей принял проект оборонного бюджета с военной помощью Украине в объеме $886,3 млрд.

# Международная политика # Марджори Тейлор Грин

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