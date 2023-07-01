Во Франции после ночных беспорядков задержаны около тысячи человек
Новости Франции. Во Франции не утихают протесты, вспыхнувшие после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Вслед за Парижем сообщения о беспорядках стали приходить и из других городов, таких как Тулуза, Страсбург и Лилль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Лионе в ходе столкновений семеро полицейских получили огнестрельные ранения. В Марселе минувшие сутки были весьма тревожны. Там гремели взрывы от гранат со слезоточивым газом, полыхали машины и слышался звук разбитых витрин. Толпы демонстрантов громили магазины, банки, офисы и строили баррикады. В полицейских летели петарды, мэр Марселя призвал правительство немедленно направить дополнительные войска.
Сам Париж пережил уже четвертую ночь погромов и мародерства. Там вновь полыхали мусорные баки и перевернутые машины. Для наведения порядка на улицы столицы выехали броневики. За ночь во Франции задержано почти тысяча участников беспорядков.