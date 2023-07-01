Во Франции после ночных беспорядков задержаны около тысячи человек

Новости Франции. Во Франции не утихают протесты, вспыхнувшие после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Вслед за Парижем сообщения о беспорядках стали приходить и из других городов, таких как Тулуза, Страсбург и Лилль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лионе в ходе столкновений семеро полицейских получили огнестрельные ранения. В Марселе минувшие сутки были весьма тревожны. Там гремели взрывы от гранат со слезоточивым газом, полыхали машины и слышался звук разбитых витрин. Толпы демонстрантов громили магазины, банки, офисы и строили баррикады. В полицейских летели петарды, мэр Марселя призвал правительство немедленно направить дополнительные войска.