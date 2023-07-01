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Во Франции после ночных беспорядков задержаны около тысячи человек

01 июля 2023 12:19
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Новости Франции. Во Франции не утихают протесты, вспыхнувшие после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Вслед за Парижем сообщения о беспорядках стали приходить и из других городов, таких как Тулуза, Страсбург и Лилль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции после ночных беспорядков задержаны около тысячи человек -1

В Лионе в ходе столкновений семеро полицейских получили огнестрельные ранения. В Марселе минувшие сутки были весьма тревожны. Там гремели взрывы от гранат со слезоточивым газом, полыхали машины и слышался звук разбитых витрин. Толпы демонстрантов громили магазины, банки, офисы и строили баррикады. В полицейских летели петарды, мэр Марселя призвал правительство немедленно направить дополнительные войска. 

Во Франции после ночных беспорядков задержаны около тысячи человек -4

Сам Париж пережил уже четвертую ночь погромов и мародерства. Там вновь полыхали мусорные баки и перевернутые машины. Для наведения порядка на улицы столицы выехали броневики. За ночь во Франции задержано почти тысяча участников беспорядков. 

# Протесты # Новости Франции # Фотофакт

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