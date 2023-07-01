ВС России поразили командные пункты оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»

Российские войска совершили групповой ракетный удар по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы Донецк, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате удара все цели были поражены. За последние сутки украинские войска проводили неудачные наступательные операции на различных направлениях. Российские войска успешно отразили атаки противника на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

В результате сражений украинские войска понесли значительные потери в людях и технике. Также были нанесены удары по другим направлениям, включая Купянское и Херсонское направления, где были уничтожены вражеские силы и диверсантские группы.