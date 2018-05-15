В Кемерово начался снос ТЦ «Зимняя вишня». На его месте появится сквер памяти

Новости России. В Кемерово начали демонтировать торговый центр «Зимняя вишня».

По информации РИА Новости, работа будет проведена в несколько этапов. 15 мая разбирают вспомогательные строения, что позволит подготовить площадку для ликвидации основных помещений.

Расходы по сносу ТРЦ взяли на себя собственники здания. Некоторое время назад они подписали соглашение о передаче имущества городу на безвозмездной основе.