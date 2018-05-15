В Кемерово начался снос ТЦ «Зимняя вишня». На его месте появится сквер памяти

Новости России. В Кемерово начали демонтировать торговый центр «Зимняя вишня».
По информации РИА Новости, работа будет проведена в несколько этапов. 15 мая разбирают вспомогательные строения, что позволит подготовить площадку для ликвидации основных помещений.
Расходы по сносу ТРЦ взяли на себя собственники здания. Некоторое время назад они подписали соглашение о передаче имущества городу на безвозмездной основе.
На месте «Зимней вишни» планируют построить сквер памяти погибших. Это решение поддержали более половины из 400 тысяч проголосовавших.
По словам врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, решается, что будет установлено на территории сквера – часовня или памятник.
Все работы по благоустройству должны быть завершены до первого сентября.
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