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В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома

06 марта 2020 07:26
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Новости России. Трагедия в Казани. Строительная люлька с пятью рабочими сорвалась со строящегося десятиэтажного дома и зависла между пятым и шестым этажами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома -1

Люди, которые в ней находились, выпали. Двое погибли на месте, еще двое получили травмы. Пятому мужчине удалось спастись. Он ухватился за трос. Позже медики диагностировали у него травму руки.  Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома -4

# Несчастный случай # Фотофакт

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