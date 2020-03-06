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Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей

06 марта 2020 06:38
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Новости Венесуэлы. «Пусть родина растет!» Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей-1

Накануне в рамках одного из мероприятий Мадуро пообщался с многодетной матерью, поблагодарил ее за труд и преданность семье, а затем заявил, что такое повышение рождаемости будет благом для Венесуэлы.

Заявление политика транслировалось в национальном телеэфире и прозвучало довольно резонансно. Дело в том, что сейчас страна переживает экономический кризис, который вызвал серьезный дефицит продуктов и лекарств. Поэтому рождаемость в Венесуэле за последние годы резко сократилась.

Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей-4

# Дети # Николас Мадуро # Фотофакт

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