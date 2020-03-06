Новости Венесуэлы. «Пусть родина растет!» Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в рамках одного из мероприятий Мадуро пообщался с многодетной матерью, поблагодарил ее за труд и преданность семье, а затем заявил, что такое повышение рождаемости будет благом для Венесуэлы.

Заявление политика транслировалось в национальном телеэфире и прозвучало довольно резонансно. Дело в том, что сейчас страна переживает экономический кризис, который вызвал серьезный дефицит продуктов и лекарств. Поэтому рождаемость в Венесуэле за последние годы резко сократилась.