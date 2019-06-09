В Казахстане проходят президентские выборы: кто претенденты?

Новости Казахстана. В Казахстане проходят президентские выборы. В бюллетенях 7 фамилий кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Четверо претендентов на высший пост выдвинуты партиями, трое представляют республиканские общественные объединения. Голосование будет длиться до 5 часов вечера по-минскому времени.