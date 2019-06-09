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В Казахстане проходят президентские выборы: кто претенденты?

09 июня 2019 11:58
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Новости Казахстана. В Казахстане проходят президентские выборы. В бюллетенях 7 фамилий кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане проходят президентские выборы: кто претенденты?-1

Четверо претендентов на высший пост выдвинуты партиями, трое представляют республиканские общественные объединения. Голосование будет длиться до 5 часов вечера по-минскому времени.

В Казахстане проходят президентские выборы: кто претенденты?-4

Не позднее 11 июня в ЦИК Казахстана должны быть доставлены результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам, а все избирательные процедуры должны завершиться до 16 июня.

# Выборы # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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