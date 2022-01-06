Ситуация в Казахстане остаётся напряжённой. Туда временно вводится контингент ОДКБ

Новости Казахстана. Ситуация в Казахстане остается напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контингент ОДКБ временно вводится в Казахстан для стабилизации обстановки, об этом сообщил Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил в захвате административных зданий и оружия подготовленные за рубежом террористические банды. По его словам, речь фактически идет о внешней агрессии. Напомним, поздно вечером стало известно, что протестующие захватили здание управления национальной безопасности Казахстана. Они разгромили здания акимата в Алматы и захватили резиденцию президента, корпункт телеканала «Мир 24», а затем местный Департамент полиции и аэропорт.

Многие вооружены карабинами и автоматами. В Алматы сгорело здание филиала государственного телеканала «Казахстан». Мародеры грабят магазины и банкоматы. Протестующие требуют немедленного освобождения всех политзаключенных, полной отставки и сложения полномочий президента, председателя Совбеза, правительства и парламента, а еще политических реформ и свободных выборов. В Казахстане вспыхнула гибридная война извне, с теми же технологиями, которые применялись и в Беларуси. И сейчас на улицах городов происходит все то, чего нам удалось избежать.