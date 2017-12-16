В Казахстане отмечают День Независимости

Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости. Страна провозгласила суверенитет 26 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время Казахстан громко заявил о себе. Провел большие государственные преобразования. Сегодня страна в числе лидеров Содружества по привлечению иностранных инвестиций.