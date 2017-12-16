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В Казахстане отмечают День Независимости

16 декабря 2017 11:35
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Новости Казахстана. Казахстан отмечает День Независимости. Страна провозгласила суверенитет  26 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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За это время Казахстан громко заявил о себе. Провел большие государственные преобразования. Сегодня страна в числе лидеров Содружества по привлечению иностранных инвестиций.

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С главным национальным праздником главу Казахстана Нурсултана Назарбаева поздравил Президент Александр Лукашенко.

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# Беларусь-Казахстан # Фотофакт

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