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Литва введет новые правила доступа в приграничную зону для белорусов и россиян

15 декабря 2017 16:33
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Новости Литвы. Новые правила доступа в приграничную зону для граждан Беларуси и России со 2018 года введут в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва введет новые правила доступа в приграничную зону для белорусов и россиян -1

Зона защиты государственных границ является частью территории государства, и находиться там можно только получив разрешение. С 2018 список лиц, которые могут быть допущены на эту территорию, значительно сократится.

Литва введет новые правила доступа в приграничную зону для белорусов и россиян -4

Кроме того, они должны будут выплатить госпошлину. Цель подобных мер – защита государственных рубежей с Россией и Беларусью.

# Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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