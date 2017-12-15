Литва введет новые правила доступа в приграничную зону для белорусов и россиян

Новости Литвы. Новые правила доступа в приграничную зону для граждан Беларуси и России со 2018 года введут в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зона защиты государственных границ является частью территории государства, и находиться там можно только получив разрешение. С 2018 список лиц, которые могут быть допущены на эту территорию, значительно сократится.