Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде

Новости Польши. Это окончательная редакция проекта президента страны Анджея Дуды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее политик наложил вето на принятые депутатами законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде. Причина в том, что документы вызвали резкую критику Еврокомиссии, оппозиции и массовые акции протеста в Польше.

В частности, оппоненты полагали, что законы приведут к подчинению судебной власти исполнительной.

И, кроме того, к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда. Нынешний проект закона предполагает введение возможности вносить в высшую инстанцию жалобы на любое решение суда.