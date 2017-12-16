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Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде

16 декабря 2017 11:29
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Новости Польши. Это окончательная редакция проекта президента страны Анджея Дуды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде-1

Ранее политик наложил вето на принятые депутатами законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде. Причина в том, что документы вызвали резкую критику Еврокомиссии, оппозиции и массовые акции протеста в Польше.

Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде-3

В частности, оппоненты полагали, что законы приведут к подчинению судебной власти исполнительной.

Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде-5

И, кроме того, к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда. Нынешний проект закона предполагает введение возможности вносить в высшую инстанцию жалобы на любое решение суда.

Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде-7

А судьям продлят возраст выхода на пенсию до 65 лет.

Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде-9

Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде-11

# Фотофакт # Международная политика

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